Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL au pus lupul paznic la oi. Consiliul de Monitorizare a Implementarii Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, condus de omul lui Firea, a transmis deputatul USR, Iulian Bulai. Consiliul de Monitorizare a Implementarii Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu…

- Autoritațile publice locale vor fi obligate, prin lege, sa amenajeze locuri de joaca destinate persoanelor cu dizabilitați. Este vorba despre Propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, inregistrata la…

- Ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, a pregatit compromiterea imaginii PSD, dar mai ales a Ministerului Culturii și universitaților de top, printr-un parteneriat controversat cu așa zisul șef al masonilor Radu Ninel Balanescu a carui teza de doctorat este plagiata in proporție de 97%. Lucian…

- Organizare și respectarea ierarhiei, astea par sa fie cuvintele care descriu cel mai bine comportamentul filialei județene și locale a Partidului Social-Democrat. Deja de mai bine de un an, partidul a inceput sa lucreze la credibilitate, mizand pe oameni. Mișcarea este una deșteapta: aduc in partid…

- Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, va lua masuri pentru asigurarea unui climat de siguranta la nivelul Capitalei, respectiv pentru asigurarea ordiniipublice si pentru protectia participantilor la adunarile publice organizate in municipiul București.Conform…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” in domeniul public al Comunei…

- Unul dintre avocații ASF a facut o declarație halucinanta in fața instanței. Acesta a spus ca „justiția nu poate schimba decizia unei autoritați a statului”, in ciuda dovezilor aduse de reprezentanții EUROINS.Declarația avocatului nu este intamplatoare, ci denota un mod de comportament in cadrul ASF,…

- resedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea prin care sunt acordate mai multe facilitati si drepturi persoanelor cu dizabilitati, obligand autoritatile administratiei publice sa asigure accesul acestor persoane la cultura, sport si turism si sa monteze in cladiri si locuri publice adaptari specifice…