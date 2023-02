Cine e Mihaela Neagu, Regina măstilor și a contractelor cu statul, care a cumpărat Zahărul Luduș Mihaela Elena Neagu, investitoare care a reușit sa preia Zaharul Luduș de la francezi și sa dețina la acest moment doua fabrici de zahar, este omul momentului in business-ul romanesc. Nu vine insa din neant, este cunoscuta pentru afacerile cu statul, fie ca vorbim de construcții sau de maștile din vremea pandemiei și de pe urma carora a caștigat sume colosale. Așa se și explica cum „Regina Miky”, cum i se mai spune, a avut suficienți bani cat sa-și permita sa cumpere pe persoana fizica, alaturi de un un partener, acțiunile fabricii din Luduș de la grupul francez Tereos pentru o suma care s-a ridicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

