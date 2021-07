Finala Survivor Romania 2021 are loc in curand, iar romanii au inceput deja sa mearga la casele de pariuri, avand incredere in concurentul favorit. Cine e favorita sa caștige trofeul Survivor Romania 2021? Andrei Dascalu a intrat in atenția publicului iar cei mai mulți romani susțin ca el va fi caștigatorul. Puteți urmari AICI cotele oferite de casele de pariuri online pentru Survivor Romania 2021. Cine e favorita sa caștige trofeul Survivor Romania 2021 . Cotele oferite de casele de pariuri online Totodata, Andrei Dascalu a facut și el o serie de declarații in acest sens, aratandu-se mirat…