Cine e de vină că nu am intrat în Schengen până acum Cine e de vina ca nu am intrat in Schengen pana acum? Scriitorul și politologul Stelian Tanase a declarat ca Romania trebuie sa intre in Schengen acum, chiar daca e nepregatita, așa cum nu a fost pregatita nici cand a intrat in NATO și UE. Tanase a mai afirmat ca primirea noastra in Schengen se va produce cu intarziere de ani buni și „vina e exclusiv a politicienilor romani”. „Noi am stat zece ani sperand sa-i prostim cum facem noi: promitem ca in șase luni rezolvam. In naivitatea noastra, ca la București lucrurile se rezolvade aceasta maniera, am crezut ca o sa mearga asta. A durat 11 ani cred”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

