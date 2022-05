Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a avertizat duminica, in mesajul sau de 1 mai, ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde in Europa, sau chiar in lume, consemneaza agentia DPA. Exploziile din Ucraina reverbereaza in ‘‘inima Europei’‘ si ”riscul ca acest razboi sa escaladeze intr-unul paneuropean si chiar mondial este real”, a spus Radev, adaugand ca se teme ca ”tara noastra, caminele noastre, copiii nostri si natura vor cadea victime ale acestei escaladari’‘. Datorie patriotica: Neimplicarea Bulgariei Considerat a fi un politician prorus, presedintele bulgar a estimat in continuare ca este…