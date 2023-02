Cine e copilul de 14 ani care a murit după ce a fost zdrobit de un copac: “Un tragic și nedrept accident” Baiatul a fost victima a vijeliei care a lovit Romania, lasand multa durere in urma. La 14 ani, adolescentul era sportiv de performanța și juca handbal in echipa școlii, dar și la un club din Timiș. Cine e copilul de 14 ani care a murit zdrobit de copac Colegii și antrenorii sai sunt in stare de șoc, potrivit Știrile Pro TV. Alexandru se intoarce cu familia de la schi, insa la intrarea in Reșița un copac s-a prabușit peste mașina parinților și a strapuns autoturismul. Pasagerul din dreapta șoferului a murit la spital , dupa ce a fost lovit de copac, fiind vorba de Alex, copilul familiei. Martorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un copac a cazut peste o masina aflata in mers, la intrarea in municipiul Resita, judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului, un adolescent de 14 ani a murit. Baiatul se afla in autoturism cu parintii sai care au fost dusi la spital in urma unui atac de panica. Alexandru Meteșan, in varsta de 14…

- Adolescentul de 14 ani care a murit strivit de un copac care a cazut peste mașina in mers in apropiere de Reșița se intorcea de la Semenic, unde iși sarbatorise ziua de naștere, scrie Digi24. Martorii au sunat imediat la 112, la locul accidentului venind atat medicii de pe ambulanța, cat și pompierii.…

