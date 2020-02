Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de aparare antiracheta de la baza aeriana Hmeimim din Siria a doborat doua rachete in apropierea acesteia, a informat luni postul Ikhbariya, citat de site-ul agenției Reuters.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe cu academicienii serviciilor…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Qassem Soleimani a sosit pe aeroportul din Damasc insotit de patru militari din cadrul Gardienilor Revolutiei, la bordul unui vehicul cu geamuri fumurii, care l-a lasat la scara unui Airbus A320 apartinand companiei Cham Wings cu destinatia Bagdad, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Nici…

- Un comandant al Gardienilor Revolutiei a declarat ca Iranul va recurge la o 'razbunare si mai dura' dupa ce Teheranul a lansat atacuri cu rachete asupra unor tinte in Irak, ca represalii pentru uciderea, la sfarsitul saptamanii trecute, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, informeaza joi…

- Statele Unite acuza Rusia si China de faptul ca se opun adoptarii unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care subliniaza inviolabilitatea sediilor diplomatice si consulare, in urma atacului vizand Ambasada Statelor Unite la Bagdad la 31 decembrie, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a facut apel duminica la dialog si retinere la doua zile dupa uciderea unui important comandant militar iranian de catre Statele Unite, informeaza Agerpres, citand Reuters si AFP. In timpul rugaciunii Angelus de duminica de la Vatican, Suveranul Pontif nu a mentionat numele Iranului, insa…

- Qasem Soleimani a pregatit milițiile șiite din Irak responsabile de moartea a circa 600 de soldați americani intre 2003 și 2001. L-a ajutat pe Bashar al-Assad și a trimis 50.000 de luptatori șiiți in Siria. A fost omul de legatura pentru relația Iranului cu Hezbollah-ul din Liban, oferind ajutor…

- China, Iranul si Rusia efectueaza, incepand de vineri, manevre navale la Oceanul Indian si la Marea Oman, a anuntat joi Ministerul chinez al Apararii, intr-un context tensionat intre Statele Unite si Iran, relateaza Reuters.