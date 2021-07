Scandalul urșilor care ataca oamenii și gospodariile a atins in aceasta perioada cote greu de imaginat intr-un stat european normal. Zilnic, oameni disperați cauta prin toate mijloacele sa-și protejeze viața și agoniseala din gospodarie de asaltul urșilor hamesiții in cautare de hrana. Fața de aceasta disperare de zi cu zi a celor atacați de urși, autoritațile centrale, adica premierul Florin Cițu și ministrul Mediului, Barna Tanczos, au raspuns cu promisiuni ieftine și vorbe in vant rupte de realitate și fara nicio finalizare. „Pana la o decizie a guvernului aș vrea sa vad un raport – și am cerut…