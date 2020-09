Cine cântă Jerusalema. Interviu cu solista din Africa de Sud. Cine canta Jerusalema. Interviu cu solista din Africa de Sud. Jerusalema este pe buzele tuturor. Piesa a devenit hit la nivel mondial. Se bucura de un succes fulminant, mult peste așteptari. Dovada stau cele 108 milioane de vizualizari pe care le are in acest moment pe YouTube. A fost compusa de Master KG și este interpretata de o solista din Africa de Sud, pe numele ei Nomcebo Zikode. Artista a acordat un interviu pentru ziarul Adevarul , vorbind despre fenomentul muzical al anului 2020. „Am avut succes in Africa de Sud cu cantecul Emazulwini. Master KG m-a sunat si mi-a spus: „Imi place mult… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Succesul a luta-o pe nepregatite pe interpretata Nomcebo Zikode. Artista, in varsta de 26 de ani a dat lovitura pe plan internațional, odata cu lansarea single-ului „Jerusalema”. Ba mai mult, melodia a lansat și provocari de dans, virale pe internet. Cantareața nu se aștepta nicidecum la așa ceva.

- Compusa de artistul sud-african Master KG si interpretata de Nomcebo Zikode, melodia „Jerusalema” a cucerit planeta in acest an, fiind cantata, dansata si difuzata la radio pe tot globul. Iar Nomcebo Zikode, a carei voce senzationala a impresionat milioane de fani, a acordat un interviu exclusiv pentru…

Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara au fost cuprinși de spiritul Jerusalema și au transformat curtea instituției in ring de dans. Cei de la ISU Timiș s-au alaturat astfel mișcarii Jerusalema Dance Challenge care a devenit virala pe internet și a cuprins intreg globul.

