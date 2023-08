Cine bate penalty-urile? Pandurii are adevarate probleme cand vine vorba de lovituri de la 11 metri. Maxim, Radut sau Anton au ratat sezonul trecut de la punctul cu var, iar in ultima etapa la Piatra Neamt a venit randul lui Nicoara sa rateze. Pustai nu vrea sa desemneze un... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandurii a ramas la Bacau dupa revenirea de la Tel Aviv. Pustai si compania vor face astazi deplasarea la Piatra Neamt pentru meciul cu Ceahlaul, programat maine de la ora 19:00, in direct pe Dolce Sport. Fata de lotul de 17 jucatori deplasat la Tel...

- In ultima etapa din campionatele interne, Pandurii si Levadia Tallinn au avut evolutii diferite. In timp ce trupa lui Pustai a facut show cu FC Brasov, vicecampioana Estoniei s-a chinuit pe teren propriu cu ultima clasata, Kuressaare (6 puncte din 19...

- Brazilianul Eric de Oliveira si surinamezul Nicandro Breeveld au debutat la Pandurii in meciul cu Levadia Tallinn. Ambii s-au acomodat instantaneu la noua echipa construita de Pustai la Tg-Jiu. Eric si Nicandro au fost titulari in Estonia desi erau...

- Pandurii au perfectat pe ultima suta de metri inca doua transferuri. E vorba de doi jucatori din topul celor vanati de echipele mari, Eric de Oliveira si Nicandro Breeveld, ambii de la Gaz Metan. Faptul ca Pustai i-a avut sub comanda la Medias a cont...

- Pandurii l-a adus pe Milos Buchta, care devine al treilea portar experimentat din lotul lui Pustai. Strategia nu pare cea mai buna, iar in vestiarul pandurilor ar putea mirosi cat de curand a praf de pusca. Buchta a fost adus la cererea lui Pustai....

- Pandurii nu s-au grabit deloc sa joace meciuri amicale. Au trecut aproape 3 saptamani de cand elevii lui Pustai au reluat antrenamentele si abia astazi e programat primul test. Adversari le vor fi rusii de la Amkar Perm, locul 11 in ultimul sezon. Me...

- Pandurii asteapta cu nerabdare debutul in cupele europene. Clasati pe locul 2 la finele sezonului, oamenii lui Pustai isi vor incepe parcursul in turul 2 preliminar al Europa League. Asta in cazul in care nu vin alte vesti de la UEFA. Cert este faptu...

- Vacanta staff-ului tehnic de la Pandurii se incheie astazi. Daca jucatorii vor reveni la pregatiri de joi, Pustai si secunzii sai sunt asteptati azi la Tg-Jiu sa reinceapa treaba. Antrenorul trebuie sa pregateasca trialul la care sunt asteptati toti...