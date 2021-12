Cine au fost cei mai bogați români în anul 2021 Anul 2021 a fost unul profitabil pentru oamenii de afaceri romani, care au reușit sa-și creasca averile in ciuda pandemiei de Covid-19. Romania a avut declarați, la vedere, in anul 2021, 18 miliardari in lei, cu șapte mai mulți decat anul anterior, potrivit Topului Forbes 500 miliardari. Aceștia sunt primii zece romani din punct de vedere al averilor, in anul ce se va termina in curand, potrivit Top Forbes 500 miliardari : 1. Daniel Dines, UiPath – 22,2 miliarde de lei Automatizarea pare ca a evoluat spre adolescența și maturitate, iar tehnologia RPA a companiei UiPath este pe cale sa devina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In total, 39 de romani au o avere de peste 500 de milioane de lei, care insumeaza venituri cumulate de peste 80 de miliarde de lei, cu 32 de miliarde mai mult decat in anul anterior. 2021 a fost un an profitabil pentru bogatii romani, care au reusit sa isi creasca averile in ciuda pandemiei Covid-19.…

