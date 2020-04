Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care i-ar aparține lui Kim Jong Un a fost observat saptamana aceasta intr-o stațiune balneara aflata pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini din satelit, relateaza Reuters. Imaginile au fost realizate de grupul „38 North”, un program care supravegheaza activitațile Coreei de…

- "Kim Jong-un este mort", susține un profesor italian care preda la o Universitate prestigioasa din Beijing. In ultimele saptamani, zvonurile privind starea grava de sanatate a liderul suprem al Coreei de Nord alimenteaza informația care a aparut deja in presa.

- SUA monitorizeaza informațiile conform carora liderul din Coreei de Nord, Kim Jong-un, este in stare grava, dupa o intervenție chirurgicala, noteaza CNN, citand ”un oficial american”. Semnele de intrebare privind starea de sanatate a lui Kim Jong-un au inceput sa apara, dupa ce, pe 15 aprilie, acesta…

- Reprezentanții ANAF anunța ca, in contextul instituirii starii de urgența pe teritoriul Romaniei prin Decretul președintelui Romaniei nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, impreuna cu Agenția Naționala de Administrare Fiscala, a intreprins o serie de masuri in vederea sprijinirii mediului de…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, marți, ca vor fi facute controale in cazul celor care vor solicita șomaj tehnic, dupa ce se va termina criza provocata de coronavirus. Ea a cerut responsabilitate...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza intr-un comunicat de presa, ca „doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19. Starea celor doua persoane este buna.Au fost dispuse masurile care se impun in relația cu autoritațile…

- Starea celor cinci nu este ingrijoratoare, a mentionat ministrul. Britanicii au fost cazati in aceeasi cabana cu o persoana infectata, in statiunea de schi Contamine Montjoie, din estul Frantei. "Cazul initial ne-a fost adus in atentie noaptea trecuta. Este vorba de un britanic care s-a aflat in Singapore…

- Polițistul din Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in strainatate, va afla pe 6 februarie, daca va fi predat autoritaților din Germania. Decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție va fi definitiva. …