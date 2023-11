Cine ar fi trebuit să fie soția Prințului William Cine ar fi trebuit sa fie soția Prințului William In anul 2001, Kate și William erau studenți la aceeași facultate: Universitatea St. Andrews. Prima oara, Kate i-a atras atenția Prințului cand a defilat intr-un fashion show caritabil. Ea purta pe atunci doar bikini și o rochie transparenta. William s-a indragostit pe loc, iar de acolo a inceput povestea lor. Will și Kate au fost mai intai prieteni, iar apoi prietenia s-a transformat in iubire. Cei doi s-au și desparțit la un moment dat, insa iubirea a invins intr-un final. Acum, ei formeaza o familie minunata alaturi de cei trei copii: Prințul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

