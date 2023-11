Cine-a zis că leneșul mai mult aleargă și lacomul mai mult pierde? Ați auzit de alba-neagra, sigur ca da. Demult, pe la inceputul anilor 90, niște pungași curațau de bani romanii veniți din strainatate prin parcarile unde opreau sa foloseasca WC-ul și senvișul. Apoi prin oboarele patriei, invarteau bila sub trei pahare tocmind unul de-ai lor sa joace rolul prostului, ca mai apoi sa fie amatori garla ... The post Cine-a zis ca leneșul mai mult alearga și lacomul mai mult pierde? appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica Timisoara se intoarce fara niciun punct din deplasarea facuta la Constanta, cum era de altfel de asteptat, gazdele numarandu-se printre echipele puternice ale campionatului national de handbal. Jucatorii de malul marii si-au confirmat statutul de mare favorita in acest meci, pe care…

- Timișul, alta in trecut lider la dezvoltarea de noi firme, pierde din elanul altor ani. Datele oficiale arata o scadere de peste zece procente a numarului de noi afaceri deschise in acest an fața de anul trecut. Cel mai vestic județ este departe de ceea ce sunt in prezent zonele lider in domeniul spiritului…

- CSC Dumbravita se intoarce invinsa de la Cisnadie, din duelul cu a doua clasata, CSC Șelimbar. Sibienii s-au impus cu 1-0, rezultat stabilit inca din primele minute ale meciului. Practic, gazdele au inscris la prima faza fixa de care au beneficiat, un corner executat de Monea pentru lovitura de cap…

- Legea pensiilor speciale va fi finalizata in maximum doua saptamani, a declarat, luni, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, beneficiar de pensie speciala. Recent, premierul Marel Ciolacu a afirmat ca legea trebuie finalizata pana pe data de 1 noiembrie, altfel Romania pierde 1,4 miliarde de euro din PNRR.…

- Echipa de pe Timis a ratat victoria dupa un meci bun! CSM Volei Alba Blaj a castigat Supercupa Romaniei la volei feminin, dupa ce a invins-o in finala pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-22), sambata seara, la Blaj, in noua Sala Polivalenta. In primul sau meci in noua arena, campioana…

- Jucatorul care a refuzat naționala noastra se impune tot mai mult in Serie A. Daniel Boloca, 24 de ani, unul dintre liderii lui Sassuolo la 4-2 cu Juventus. „Pierde puține mingi, asigura echilibrul echipei, are liniște și autoritate pe teren”, a comentat Corriere dello Sport. Am pierdut un jucator bun,…

- Comunicat de presa| Deputatul USR Beniamin Todosiu, apel catre parlamentarii PSD și PNL de Alba: Votați moțiunea și demiteți-l pe Rafila, din cauza caruia Alba pierde zeci de milioane de euro din PNRR! Romania este intr-o situație grava: pierde sute de milioane de euro, bani europeni care trebuiau sa…

- FOTO | Coboratul oilor de la munte 2023, la Loman, o tradiție care se pierde in negura vremurilor Coboratul oilor de la munte 2023, la Loman, o tradiție care se pierde in negura vremurilor Transhumanța, migrația cu animalele de la șes la munte, primavara și de la munte la șeș, toamna, este o tradiție…