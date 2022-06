Stiri pe aceeasi tema

Nationala de fotbal a Romaniei este la egalitate cu Bosnia-Hertegovina, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Stadionul Bilino polje din Zenica, in Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor.

Echipa Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatul European de minifotbal - EMF EURO 2022, de la Kosice (Slovacia), luni, dupa ce a invins Albania cu scorul de 3-1, in Grupa B, conform Agerpres.

Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa C, iar cea feminina tricolora in grupa A, la turneul final al Campionatului European de polo, de la Split, anunța news.ro.

Nationala de handbal feminin a Romaniei si-a aflat, joi, adversarele din grupa C, la Campionatul European din acest an. Tricolorele vor intalni reprezentativele Olandei, Macedoniei de Nord si Franta, potrivit tragerii la sorti de la Ljubljana.

Nationala de rugby a Romaniei a obtinut calificarea directa la Cupa Mondiala 2023 din Franta dupa ce Spania a fost descalificata din cauza folosirii unui jucator ineligibil in doua meciuri din cadrul Rugby Europe Championship 2021-2022, au anuntat joi federatia spaniola de profil si World Rugby,

Nationala under 19 a Romaniei, pregatita de Adrian Vasai, va evolua in grupa cu Slovacia, Italia si Franta la EURO 2022, turneu care se va desfasura in Slovacia, 18 iunie – 1 iulie, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc joi, conform news.ro.

Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Insulele Feroe, scor 31-21 (13-11), in penultima etapa din a doua grupa preliminara a Campionatului European din 2022.

Selectionata Romaniei a fost surclasata de Serbia cu 8-0 (3-0), miercuri, la Stavanger (Norvegia), in ultimul sau meci din Grupa a 3-a a Ligii A, in runda a doua a Campionatului European de fotbal feminin Under-17 din 2022.