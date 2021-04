Un ”contract preliminar” in vederea achizitionarii a 2,5 milioane de doze de vaccin rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, sub rezerva aprobarii vaccinului de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a fost negociat de landul care se intinde pe o cincime din teritoriul Germaniei. Este vorba despre Bavaria, iar anunțul a fost facut de ministrul-presedinte Markus Soder, potrivit AFP. Acest ”contract preliminar a fost semnat” miercuri, dupa cum a anuntat intr-o conferinta de presa, la Munchen, alesul conservator din tabara Angelei Merkel. „Daca Sputnik V este aprobat in Europa, atunci landul…