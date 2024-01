Cine a incendiat piscina din Mizil a omului din spatele Fermei Dacilor – EXCLUSIV

Stiri pe aceeasi tema

- Corneliu Papina, un localnic din Gura Vadului, il acuza pe Cornel Dinicu, patronul Ferma Dacilor , ca a construit complexul pe o parte din terenul sau.Barbatul susține ca in acea zona el deține doua hectare de teren și ca Cornel Dinicu i-ar fi ocupat ilegal 1.500 de metri, din terenul sau, loc pe care…

- Au fost reținuți Cornel Dinicu și cei doi patroni ai firmei care deține oficial pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, conform Parchetului. Procurorii au anunțat, marți, ca au fost reținuți Cornel Dinicu și cei doi patroni ai firmei care deține oficial pensiunea Ferma Dacilor din Tohani. Este vorba despre…

- Administratorii pensiunii Ferma Dacilor din Prahova au fost reținuți de procurori, in urma audierilor și perchezițiilor de astazi. Actualul primal al comunei Gura Vadului și un fost primar, cercetați și ei in acest dosar. Procurorii au anunțat ca Cornel Dinicu și cei doi patroni ai firmei care deține…

- Patronul Fermei Dacilor, Cornel Dinicu, a fost reținut pentru 24 de ore dupa incendiul cu opt moți.Cornel Dinicu, dar și administratorii complexului au fost audiați astazi in dosarul incendiului de la pensiunea din localitatea Tohani. Anchetatorii au informat, marti, ca au extins urmarirea…

- "Prin ordonanța din data de 01.01.2023, dispusa in dosarul privind incendiul ce a avut loc la data de 26.12.2023 la Complexul turistic „Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, județul Prahova, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana juridica și fața…

- Cu zece ani in urma, o polițista din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a facut o plangere in legatura cu un fost șef al Poliției din Mizil, care ulterior a fost reținut pentru implicarea sa intr-o rețea de proxenetism cu minore. In acest caz, plangerea polițistei catre Serviciul…

- Anca este tanara din Calarași care a venit la petrecerea tinerilor fotbaliști fara sa iși anunțe tatal antrenor.Cristian Gavrila a fost chemat la fața locului sa confirme daca are vreo ultima veste de la fiica sa handbalista.Anca avea 20 de ani, era o studenta model și a moștenit pasiunea pentru sport…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…