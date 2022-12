Stiri pe aceeasi tema

- Stephen „tWitch" Boss, cunoscutul DJ al emisiunii „Ellen DeGeneres Show" și dansator care a devenit celebru in cadrul emisiunii „So You Think You Can Dance", a murit, a confirmat soția sa, intr-o declarație pentru CNN. El avea 40 de ani.

- Celebrul jurnalist american de sport Grant Wahl a murit, vineri, in Qatar, dupa ce s-a prabușit in timpul unei relatari live de la Campionatul Mondial de Fotbal, transmite CNN. Vestea dispariției subite a lui Wahl a șocat intreaga lume a sportului. „Intreaga familie US Soccer are inima franta la aflarea…

- Celebrul cliseu Bonnie si Clyde a fost transpus in realitate, la Constanta In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigatii Criminale ndash; Inspectoratul General al Politiei Romane, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta,…

- Dupa impacarea cu Madalina Apostol și intoarcerea ei in Mexic, Nick Radoi a dat noi declarații despre relația lor. Celebrul afacerist a vorbit despre iahtul pe are l-a cumparat odata cu revenirea iubitei lui, dar și despre ceea ce-l unește de șatena de aproximativ 9 ani.

- Elon Musk nu a intrat in Romania, conform MAI. Celebrul miliardar nu a pus piciorul in Castelul Bran. S-a aflat cine ar fi organizat, de fapt, petrecerea de la Castelul Bran. Detalii uimitoare, in randurile de mai jos ale articolului. Elon Musk nu a fost in Romania. Cine l-a dat de gol, de fapt Petrecerea…

- Matthew Perry a dat noi detalii șocante despre lupta sa cu adicția. Celebrul actor din ”Friends” a cheltuit nu mai puțin de 9 milioane de dolari pentru intreg procesul de dezintoxicare, de-a lungul anilor. Starul care l-a jucat pe indragitul Chandler Bing a dezvaluit prin ce a trecut in cartea lui autobiografica.