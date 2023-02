Cine a fost Răzvan Theodorescu. Legătura cu Ion Iliescu și mineriada din 1990 Razvan Theodorescu, fost ministru al Culturii in Guvernul Nastase, a murit la 83 de ani, lasand in urma o cariera de cateva decenii in mediul academic, dar și numeroase controverse legate, mai ales, de perioada in care a fost numit de catre fostul președinte Ion Iliescu la conducerea Radioteleviziunii Romane. Dincolo de loialitatea pe viața fața de Iliescu, Razvan Theodorescu va ramane in istorie ca susținatorul infocat al intervenției brutale a minerilor din Capitala din perioada 13-15 iunie 1990, o marturie a vremurilor tulburi din primii ani de dupa 1989. Emil Razvan Theodorescu s-a nascut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A murit academicianul Razvan Theodorescu, unul din marii intelectuali romani. Fost vicepreședinte al Academiei Romane, director al Televiziunii Romane și Ministru al Culturii, profesorul s-a stins pe patul de spital, la 83 de ani. Razvan Theodorescu s-a nascut pe 22 mai 1939 și absolvit Facultatea de…

- Numele fostului judecator al Curții de Apel București, Corneliu Bogdan Ion Tudoran, revine in atenție. Nu oricum, ci in legatura cu vila despre care s-a aflat ca și-a inalțat-o in sectorul 1 al Capitalei. Conform ziarului Cetațeanul, judecatorul Ion Tudoran a recunoscut in fața Poliției ca nu a avut…

- "Am plasat prima nota de comanda care prevede colectarea datelor existente și actualizarea lor. Acest lucru este necesar pentru ca ani de zile contractul cu Universitatea de Arhitectura ”Ion Mincu” a fost blocat. In urmatoarea perioada vom solicita tuturor instituțiilor cu atribuții in domeniu, precum…

- Criticul de arta și pictorița Florina Breazu, doctor in arte vizuale, Maestru in Arta, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, iși sarbatorește astazi cea de-a 50-a aniversare. S-a nascut in 1973 in orașul Chișinau. A absolvit Școala de Arte Plastice pentru Copii „A. Sciusev”, Colegiul…

- Foto-document din 8 iunie 2007, de la primul (și singurul!) Simpozion internațional de filozofie organizat de Universitatea din Pitești, la inițiativa fostului decan Nicolae Barbu (Facultatea de Științe Economice și Științe Socio-Umane). Evenimentul a avut loc in amfiteatrul de la fostul Centru de Calcul…

- Dr. Dumitru-Claudiu SERGENTU, Asistent de Cercetare Stiintifica al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, in cadrul Laboratorului de investigare a proceselor fizico-chimice din faza gazoasa cu implicatii in formarea aerosolilor organici secundari, RA-03 RECENT-AIR, a realizat un studiu, in colaborare…

- Primaria Municipiului Chișinau va acorda compensații la efectuarea plaților pentru resursele energetice și serviciile comunale in perioada sezonului rece 2022-2023, pentru familiile cu venituri mici, din capitala și din suburbii.