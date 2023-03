Cine a fost Pinocchio, personajul lui Carlo Collodi Povestea marionetei de lemn Pinocchio, creata de un tamplar din Florența, poate fi, fara indoiala, cea mai cunoscuta poveste pentru copii. In mod neașteptat, noi cercetari dezvaluie ca povestea scrisa de Carlo Collodi, acum 130 de ani, la 7 iulie 1881, are putea avea radacini adanci in realitate.Cine a fost PinocchioAventurile lui Pinocchio este un roman pentru copii scris de autorul italian Carlo Collodi, poate unul dintre cele mai cunoscute romane pentru copii din lume. Romanul al carui personaj principal este Pinocchio este considerat un clasic al literaturii pentru copii și sta la baza multor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

