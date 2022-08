CINE A FOST MAFALDA? LEGENDA DIN SPATELE ACESTUI NUME Deseori auzim expresia „De unde sa stiu? Ce, eu sunt Mafalda?”. In literatura de specialitate se spune ca Mafalda ar fi fost o vrajitoare, care avea darul prezicerii, fiica unui cuceritor normand. Puterile de prezicatoare ale Mafaldei au intrat devreme in cultura romaneasca. Foarte cunoscuta a devenit expresia „Ce, eu sunt Mafalda?” folosita atunci cand cineva nu poate raspunde la o intrebare ce tine de viitor. In perioada interbelica existau anunturi in ziarele vremii prin care „Doamna Mafalda” isi oferea serviciile: „Mare prezicatoare, ghiceste uimitor trecutul, prezentul, viitorul. Prezic… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

