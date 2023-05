Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum i-a obișnuit pana acum, Sorin Bontea și-a folosit amuleta și in aceasta seara, la Chefi la cuțite. Concurenții au primit o noua provocare in timpul battle-ului, iar sarcina pe care au primit-o i-a surprins. Sorin Bontea le-a starnit creativitatea celor doua echipe adverse, iar concurenții au…

- Proba de battle a luat sfarșit la Chefi la cuțite, iar caștigatorul a fost anunțat. Concurenții au fost nevoiți sa gateasca in trei forme un singur ingredient, iar pe parcursul probei un concurent a plecat la o alta echipa. Chiar daca toate echipele și-au pus la bataie toate abilitațile, doar una dintre…

- Dupa o sarcina cu multe tensiuni și acuzații, Gina Pistol a anunțat tema battle-ului din aceasta seara. Ei bine, veștile nu au fost atat de bune pentru toți, deoarece și-au dat seama ca trebuie sa respecte o regula importanta și nu tocmai ușoara. In timp ce unii s-au declarat ingrijorați, alții au fost…

- Ediția din aceasta seara a adus noi tensiuni, mai ales ca jurații abia așteptau sa afle cine a caștigat cel de-al treilea battle. Verdictul dat de cei care au degustat preparatele i-a luat prin surprindere chiar și pe concurenți, iar o parte dintre ei au ajuns la duel.

- In aceasta ediție, echipa lui chef Sorin Bontea a fost salvata, astfel ca la duel au intrat echipele celorlalți doi chefi. Concurenții au avut de pregatit o farfurie unde cartoful este „vedeta” principala.

- In ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite, concurenții care au ramas in competiție au descoperit ce proba le aduce cea de-a doua proba din bootcamp, dar și care sunt culorile echipelor din sezonul 11.

- In ediția 20 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, concurenții care au primit 2 sau 3 cuțite au intrat in bootcamp unde au avut parte in aceasta ediție de prima proba. Proba anunțata de cei trei jurați i-a luat prin surprindere pe majoritatea concurenților. Iata cum au reacționat.

- In ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, concurenții care au reușit sa primeasca 2 sau 3 cuțite au ajuns in bootcamp, acolo unde Gina Pistol i-a surprins pe mulți cu o apariție de senzație. Cand au aflat ce trebuie sa faca la prima proba, mulți au inceput sa aiba emoții.