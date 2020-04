Patroana unei pensiuni din Pojorata, un dezvoltator local apropiat de managerul Vasile Rimbu, fostul președinte al Camerei de comerț și industrie Suceava, anchetat in trecut de DIICOT și un constructor din Iași la firma caruia a lucrat edilul Mihai Chirica și care i-a construit acestuia una dintre vile sunt personajele care au modernizat in ultimii ani Spitalul județean de urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava – potrivit unei monitorizari realizate de G4Media.ro pe baza SEAP (portalul guvernamental de transparența in achiziții publice) și datelor de la...