- Echipele ramase pe Drumul Aurului au schimbat peisajul in ediția 17 din America Express, de pe 12 februarie 2023. Mai mult decat atat, trei perechi de vedete au intrat la primul joc de amuleta din Guatemala. Hai sa vezi cine a caștigat avantajul suprem.

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- 7 echipe continua pe Drumul Aurului in America Express cu gandul la urmatoarea țara, Guatemala. In cea de-a 15-a ediție a emisiunii, o noua echipa a obținut Imunitatea și are biletele asigurate pentru Guatemala.

- Ediția din aceasta seara a adus noi provocari pentru concurenți, momente tensionate, dar și șansa de a caștiga a doua imunitate din ultima etapa de la America Express - Drumul Aurului. De acum, concurenții iși vor continua traseul in Guatemala.

- Ediția din aceasta seara i-a pus la incercare pe concurenții de la America Express. O echipa puternica a caștigat amuleta in aceasta seara, iar ceilalți au ramas fara cuvinte. Ei se vor bucura de cazare și au decis ordinea in care vor pleca ceilalți.

- In ediția din aceasta seara la America Express, prima proba a fost caștigata de Bie Adam și mama sa, Mihaela. Cele doua au putut sa plece cu cateva minute inainte fața de ceilalți și au avut un avantaj in fața lor.

- Ediția a doua a emisiunii America Express se termina cu o noua victorie a unei echipe, despre care concurenții au fost informați la inceputul competiției din aceasta seara. Așadar, concurenții care vor beneficia de cazare, mașina, bani sau o vacanța a fost anunțata!

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.