Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece militari americani au fost tratati pentru comotii dupa atacul cu rachete iraniene de pe 8 ianuarie asupra a doua baze irakiene in care erau stationate trupe americane, a anuntat joi armata americana, dupa ce initial a afirmat ca nu s-au inregistrat raniti, relateaza Reuters, citata de Agerpres."Desi…

- Conform sursei citate, "Daca vor continua cu incalcarea acordului de la Viena, atunci da, intr-o perioada scurta de timp, intr-un an sau doi, ar putea avea acces la o arma nucleara", a declarat Le Drian pentru postul RTL, citat de Reuters. Ministri de Externe din statele UE urmeaza sa aiba…

- Chevron si-a retras preventiv angajatii din nordul Irakului, a anuntat luni un purtator de cuvant al producatorului american de petrol, urmand exemplul altor companii petroliere, dupa uciderea de catre Statele Unite a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac cu drona pe aeroportul din Bagdan,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…

- Casa Alba trimite efective masive in Orientul Mijlociu, dupa uciderea generalui iranian. Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani,…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran împotriva manifestanților care au participat la protestele organizate în Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran impotriva manifestanților care au participat la protestele organizate in Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite vor susține…