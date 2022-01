Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air isi consolideaza prezenta in Iasi deschizand o baza operationala. Compania va oferi zboruri directe si de conexiune spre mai mult de 23 de destinatii incepand cu 27 martie 2022. Blue Air va avea o aeronava Boeing 737-8-MAX la baza din Iasi si va opera, in total, 8 servicii directe si peste…

- Aeroportul din Iași a anunțat ca incepand cu aceasta luna se introduc inca doua destinații internaționale. Astfel, incepand cu 16 decembrie 2021, compania WizzAir va opera zboruri Iași – Madrid (și retur), cu doua frecvențe pe saptamana: joi și duminica. De asemenea, din 19 decembrie 2021, compania…

- Un barbat suspectat ca a luat parte la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost arestat marți pe aeroportul Charles-de-Gaulle, linga Paris, unde se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Riad, trasmite noi.md cu referire la știri. Barbatul arestat este un fost membru al Garzii Regale a…

- Un saudit arestat marti in Franta, intrucat era banuit ca este unul din membrii comandoului implicat in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in anul 2018, nu este suspectul cautat de Turcia si a fost eliberat, a anuntat miercuri procurorul general din Paris, potrivit AFP. La controlul…

- Romeo Vatra, director interimar al Aeroportului Iași, arata ce modificari vor surveni in ceea ce privește cursele aeriene de la Iași. Astfel, conform declarațiilor sale, din decembrie vor avea loc doua curse noi, de pe 2 decembrie catre Madrid, iar din 19 decembrie pe relația Dublin. De asemenea, va…

- Biden, Macron, Modi, prințul Charles, Johnson, Sanchez, Sassou-Nguesso… o pleiada de lideri și reprezentanți ai țarilor au venit la Glasgow, unde are loc cea mai importanta conferința climatica de la Acordul de la Paris din 2015, pentru a-și exprima ingrijorarea fata de «dezastrul» climatic spre care…

- Acestea vor fi operate incepand cu luna iunie 2022 și vor avea cate doua frecvențe pe saptamana. „Mai multe destinații pe Aeroportul Iași inseamna mai multe oportunitați de calatorie pentru cei care folosesc Iașul ca punct de plecare spre destinațiile dorite. Grecia este una dintre cele mai iubite destinații…