- Sambata și duminica, 19-20 august, in sala “Dinamo” din Capitala, se disputa partidele turneului Final 4 din Supercupa Romaniei la handbal masculin, prima intrecere oficiala intercluburi din sezonul 2023-2024. In prima semifinala s-au intalnit CSM Constanța și CS Minaur Baia Mare, “marinarii” reușind…

- Echipa de handbal masculin CSM Constanta a invins, sambata, formatia Minaur Baia Mare, in prima semifinala a Turneului Final Four din Supercupa Romaniei, potrivit news.ro.Intr-o reeditare a finalei Cupei Romaniei din acest an, CSM Constanta a dispus de Minaur Baia Mare cu scorul de 27-24 (11-17)…

- Pilotul albaiulian Tudor Pop țintește podiumul in Campionatul Național de SuperRally 2023: „Nu poți sa te numești pilot daca nu mergi sa te bați pentru victorie” Pilotul albaiulian Tudor Pop țintește podiumul in Campionatul Național de SuperRally 2023: „Nu poți sa te numești pilot daca nu mergi sa te…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovici, locul 2 mondial, s-a calificat, vineri, in optimi la Wimbledon, invingandu-l pe elvetianul Stan Wawrinka (locul 88), scor 6-3, 6-1, 7-6 (7/5).Meciul s-a terminat cu putin timp inainte ora 01.00, conform News.ro. CITESTE SI Din ce face bani Simona Halep.…

- Partida Farul Constamta Sepsi OSK Sfantu Gheorghe se disputa pe stadionul "Ilie Oanaldquo; din Ploiesti. Campioana sezonului 2022 2023 al Superligii, Farul Constanta, si castigatoarea Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, isi disputa sambata, 8 iulie, trofeul Supercupei Romaniei. Partida se disputa…

- Recent, un barbat de 63 de ani, din localitatea Crivațu, comuna Cornești, a fost depistat baut in timp ce se plimba cu bicicleta prin sat. Din cauza cantitații mari de alcool consumate, acesta s-a dezechilibrat și a cazut de pe bicicleta. Cum s-a ranit in urma caderii, barbatul a primit ingrijiri medicale…

- In cadrul celei de-a doua etape a Campionatului National de Karting Electric, doi sportivi ai Clubului de Karting Electric Targoviște au urcat direct pe poduiumul competiției. Paul Andrei, clasa NanoWatt, s-a clasat pe locul 1, atat la disciplina de slalom, cat si la disciplina de viteza,…

- Pilotul olandez Max Verstappen a scris o noua pagina de istorie a echipei Red Bull, dupa ce a obtinut duminica a 39-a sa victorie din Formula 1, la Marele Premiu al Monaco, depasind recordul germanului Sebastian Vettel, de patru ori campion mondial cu scuderia austriaca, transmite Reuters, potrivit…