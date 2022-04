Cinci stațiuni turistice din județ pot beneficia de fonduri europene pentru dezvoltare Primariile Petroșani, Lupeni și Uricani pot depune proiecte pentru a beneficia de fonduri europene in vederea dezvoltarii și promovarii stațiunilor montane. Potrivit ADRVEST, pe intreaga regiune bugetul disponibil este de 66,5 milioane de euro. „Dezvoltarea infrastructurii turistice specifice; amenajarea și dezvoltarea unor trasee pentru practicarea activitaților recreative și sportive; sprijinirea dezvoltarii turismului montan; Zone multifuncționale de agrement; Piste ciclabile și alei pietonale; Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publica”, sunt tipologiie de activitați… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

