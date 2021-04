Cinci sfaturi pentru a cumpăra o imprimantă laser color Mulți oameni știu perfect ca o imprimanta laser color va da rezultate mult mai bune, deși va costa mai mult. Era faxurilor și a copiilor este acum aproape complet depașita datorita digitalizarii, astfel ca poți beneficia mai mult de achiziționarea unei imprimente laser color care nu este multifuncționala. In acest caz, iți recomandam sa […] Articolul Cinci sfaturi pentru a cumpara o imprimanta laser color a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Valoarea dolarului a scazut ușor, iar cea a valutei europene a crescut fața de leul moldovenesc, a anunțat Banca Naționala a Moldovei. In weekend, un dolar este cotat la 17.99 de lei, un euro la 21.68 de lei. Leul romanesc va costa 4.40 de lei. Valoarea hrivnei…

- USR Arad atrage atenția asupra unei situații de-a dreptul scandaloase din proiectul de buget local pentru anul 2021. Sumele prevazute pentru dotarea Poliției Locale sunt de aproximativ trei ori mai mari decat cele pentru dotarea invațamantului. „Bugetul local pentru anul 2021 prevede o serie de achiziții…

- Prin aplicația Transmixt, compania de transport in comun bistrițeana devine primul operator din județ racordat la tehnologia moderna. Bistrițenii au acum posibilitatea sa-și planifice calatoriile, și chiar sa iși plateasca biletul cu ajutorul telefonului mobil. alte avantaje: Aplicația Transmixt – o…

- Xander Mellor este un baiețel in varsta de 6 ani, plin de veselie și cu ochi stralucitori, din Springfield, Illinois. Micuțul a economisit toți baniii primiți in ultimele 18 luni, pentru a-și putea cumpara un catelus. De fiecare data cand mama sa se intorcea de la munca, Xander ii cerea politicos sa…

- Flota de mijloace de transport in comun a Companiei de Transport Public (CTP) Cluj va fi in integralitate verde pana in 2026, fara autobuze cu combustibil tradițional.”Jumatate din flota mijloacelor de transport in comun este nepoluanta in Cluj-Napoca. Obiectivul este ca pana in 2026 tot ce este pe…

- Primaria Constanta va achizitiona o drona profesionala cu decolare si aterizare verticala pentru lucrari fotogrammetrice, cu software planificare si procesare inclus. Valoarea estimata este de 127.745,00 lei fara TVA Durata contractului este de o luna de zile de la data semnarii si inregistrarii contractului…

- Un procent semnificativ din utilizatorii de imprimante detin – in acest moment – un device periferic al brandului Canon. Posesorii de imprimante apreciaza calitate acestor produse, dar si durata lor lunga de viata. Consumabilele sunt usor de achizitionat si au un pret decent. Mai nou, au aparut versiuni…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pregatește o noua mutare majora, menita sa echilibreze piața RCA, dupa ce a lansat obligativitatea decontarii directe, cea mai importanta schimbare pentru șoferi din ultimii zece ani.