Cinci români au fost prinși încercând să intre cu acte false în Germania Poliția de frontiera din Germania a descoperit in timpul unui control pe Autostrada A 8 la granița cu Austria cinci romani care voiau sa intre cu acte false, noteaza Passauer Neue Presse. Astfel, la punctul de verificare de la Walserberg, poliția de frontiera a verificat un cuplu care a prezentat acte de identitate romanești și contracte de munca.La o cercetare mai amanunțita, s-a descoperit ca documentul de angajare era expirat și plin de greșeli, iar actele femeii erau falsificate. Ulterior, barbatul a recunoscut ca a cumparat acele acte false pentru soția sa.Polițiștii de frontiera germani… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

