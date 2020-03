Stiri pe aceeasi tema

- Inmormantarea antropologului Vintila Mihailescu, care a murit sambata seara, la varsta de 68 de ani, va avea loc marti intr-un cerc extrem de restrans. Vor participa cinci persoane alaturi de preot si dascal, pentru a respecta recomandarile oficiale. Fiul antropologului, Mihai Mihailescu, spune ca…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca 55 de persoane din 500 verificate, izolate la domiciliu, nu au fost gasite acasa: „Ii lasam pe acești iresponsabili sa se joace cu sanatatea noastra?”, potrivit Mediafax.Robu scrie ca duminica, 55 de persoane din circa 500 verificate…

- Secretarul de stat, Raed Arafat a declarat printr un mesaj postat pe Facebook ca multe persoane i au sesizat faptul ca cetatenii ies afara in numar insemnat contrat avertizarilor autoritatile. Arafat a mai spus ca "virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa l evitati"."Mai multe persoane au…

- Intr-o filmare postata luni pe pagina de Facebook „Experiențe de la Spitalul Județean de Urgența Fogolyan Kristof” (Tapasztalatok a megyei Fogolyan Kristof korhazrol), se observa cum mai multe persoane ignora recomandarea de a pastra o distanța minima de 1,5 metri, și de a evita contactul cu alte persoane,…

- Mesajul unei italience care și-a pierdut tatal din cauza coronavirusului a devenit viral, fiind distribuit de sute de ori. Ea vorbește despre experiența sa dramatica, spunând ca, fiind în carantina, nici macar nu și-a mai putut vedea tatal. "Ma gândesc ca exista persoane, batrâni,…

- Trupul neinsufletit al unei tinere de etnie roma din comuna Chirnogi a fost adus acasa, la aproape 3 saptamani de la deces pentru a fi inmormantat crestineste. Emilia Mirela Paun, de 31 de ani, a murit subit, in conditii misterioase in Anglia, pe 11 februarie. Repatrierea s-a facut in urma eforturilor…

- Atitudine absolut revloltatoare. O tanara de 18 ani din localitatea Talmaciu, județul Sibiu, cautata de doua zile de politisti, dupa ce familia a dat-o disparuta, a postat pe Facebook o fotografie cu inimioare și a scris ca vrea sa faca like-uri și urmaritori. Polițiștii o cauta in continuare, in…

- Militarul Ionut Marinescu ar fi fost plimbat de la un spital la altul, fara a primi un diagnostic, scrie adevarul.ro. Din spusele apropiaților, caporalul Ionut Marinescu a fost plimbat de la un spital la altul, fara a primi un diagnostic, el fiind suspect de hepatita. Inainte de…