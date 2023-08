Stiri pe aceeasi tema

- Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, sambata, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este aglomerat atat pe sensul se iesire, unde autoturismele asteapta, in medie, 90 de minute pentru formalitatile vamale, cat li la intrarea in tara, unde timpul mediu de asteptare este, de asemenea…

- Un cetațean al Ucrainei a fost prins la punctul de trecere a frontierei Tudora cu un permis de conducere falsificat. Totul s-a intamplat joi, 10 august curent, informeaza Poliția de Frontiera. „Dupa ce i-a fost ridicat permisul de conducere de poliție, un cetațean ucrainean și-a perfectat ilegal un…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Republica Elena sau Republica Turcia ca, pentru perioada 11 - 15 august, sunt preconizati timpi mari de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera…

- Duminica dimineața, in jurul orei 06:25, pe strada Dacilor din localitatea Bubuieci, mun. Chișinau, s-a produs un grav accident. In accident au fost implicate doua automobile de marca Renault, dar și unul de marca Nissan, transmite Echipa.md . Din fericire, in urma coliziunii au avut de suferit doar…

- In aceasta perioada, se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare si elene, in contextul sezonului estival si al fluxului ridicat de turisti care calatoresc in Bulgaria sau in Grecia, precum si retur, catre Romania, arata Ministerul…

- Potrivit aplicatiei Trafic online a Politiei de Frontiera, timpii de asteptare pentru tranzitul camioanelor prin punctele de trecere a frontierei este destul de mare in unele vami, in schimb Traficul autoturismelor este destul de lejer, informeaza News.ro. Pentru iesirea din tara a camioanelor se asteapta,…

- otrivit aplicatiei Trafic online a Politiei de Frontiera, la Siret camioanele asteapta 500 de minute pentru iesirea din tara, la Albita 80 de minute, la Isaccea 340 de minute, la Negru Voda 90 de minute, la Giurgiu 300 de minute, la Calafat si Zimnicea 60 de minute, la Petea 210 minute si 120 de minute…

- Trafic de coșmar in Vama Giurgiu: peste 5.000 de autoturisme au trecut granița in doar cinci ore ale zilei de 1 iunie, valori de peste 25 de ori mai mari decat cele normale Orașul Giurgiu este aproape paralizat din cauza traficului extrem de intens din punctul de frontiera ce face legatura cu Bulgaria.…