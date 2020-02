Stiri pe aceeasi tema

- Nu vom avea centru regional in domeniul cancerului, dar primarul Nicolae Robu promite un centru mai mic, dar unic in aceasta parte a Europei, pentru lupta impotriva cancerului. Este un centru oncologic de terapie personalizata, care va fi deschis in cadrul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes,…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul Alianței USR-PLUS la Primaria Timișoara, a criticat bugetul record al primariei pentru anul 2020, care este cel mai mare din istoria orașului. Concret, Fritz explica faptul ca a fost propus un buget atat de mare pentru ca au fost promise venituri din fonduri europene…

- Nicolae Robu a ținut sa vina cu precizari, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, dupa ce Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, a facut o serie de dezvaluiri, pe Facebook, despre cum o firma apropiata administrației Robu a primit contracte de peste 17 milioane…

- Centrul de Resurse si Asistenta Educationala „Speranta” a fost anuntat de catre proprietarul spatiului unde isi desfasura activitatea, Primaria Timisoara, ca e momentul sa se mute de acolo. Motivul, spune Nicolae Robu, acolo trebuie facut un hostel, care sa ii gazduiasca pe invitatii primariei in anul…

- Prevederea in bugetul national a sumei de 40 de milioane de lei pentru constructia centurii sud de ocolire a Timisoarei a fost anuntata ca o mare victorie de catre primarul liberal al Timisoarei. Principalul sau contracandidat la viitoarele alegeri, USR-istul Dominic Samuel Fritz, spune ca suma e total…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Samuel Fritz, afirma ca Guvernul PNL nu da bani pentru proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana, fiindca la nivelul executivului, se stie ca primarul Nicolae Robu n-a facut nimic in ultimii trei ani in acest sens. Afirmatia USR-istului vine dupa…

- Timișoara nu e in pericol sa ramana fara iluminat stradal, garanteaza primarul Nicolae Robu, deși municipalitatea avea datorii imense pentru curentul folosit și neplatit pentru iluminatul stradal. Au venit cei de la Enel și ne-au facturat deodata jumatate de an de consum, spune edilul șef, deși instituția…

- Candidatul USR la Primaria Timisoara, Dominic Samuel Fritz, dezminte zvonurile potrivit carora PNL si USR vor avea un candidat comun la primarie. El aminteste faptul ca primarul Nicolae Robu a fost candidat al PSD-PNL, fiind un om al vechiului sistem. The post Dominic Fritz reaminteste: Nicolae Robu…