Stiri pe aceeasi tema

- Exista un anumit tip de imbracaminte – in mod obișnuit o caciula, dar mai nou sunt și alte articole mult mai complexe – pe care fiecare copil nascut intre 2010 și 2019 pare sa fie obligat contractual sa le dețina. Este vorba despre haine cu detalii 3D – urechi, gheare, capete de dinozaur – care... Read…

- Veniturile totale și trimestriale de la Walt Disney Company au obținut o ascensiune mare grație succesului filmului „The Lion King” și al creșterii activitații in parcurile tematice ale companiei. Veniturile gigantului mass-media au depașit estimarile, urcand cu 34% pana la 19,1 miliarde dolari, fața…

- Twitter va interzice reclamele politice, a anunțat CEO-ul companiei, intr-o acțiune care va crește presiunea asupra Facebook, la care e supusa platforma, de a bloca tentativele de influentare a alegerilor prin intermediul informatiilor false. Noua politica, anunțata miercuri pe Twitter de Jack Dorsey,…

- Miley Cyrus a vorbit despre cum a crezut candva ca „trebuie sa fie lesbiana”, deoarece toți barbații erau „rai”. Cantareața in varsta de 26 de ani a declarat intr-un story pe Instagram ca s-a gandit mereu ca „trebuie sa fiu gay pentru ca toți gaieții sunt rai, dar m-am inșelat”. Intepreta hitului Wrecking…

- Un om al strazii din Marea Britanie nu a fost lasat sa manance pe terasa unei cafenele Starbucks. Angajații l-au dat afara din local, deși un client ii platise consumația, relateaza noticias.canalrcn.com. Omul strazii a intrat in cafenea pentru a cere ceva de mancare. Un client pe nume Sajid Kahlon,…

- Natalie Imbruglia a anunțat ca a nascut primul ei copil, dupa ce a apelat la un donator de sperma. Cantareața in varsta de 44 de ani a devenit mamica de baiețel. Artista australiana a facut anuntul pe contul sau de Instagram, dezvaluind totodata și numele micuțului. View this post on Instagram Welcome…

- Top 15 legume cu puține calorii. Ce sa mananci daca ești la cura de slabire. Iata care sunt alimentele care te vor ajuta sa slabești… sau sa menții o greutate scazuta, la care ai ajuns dupa...