Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Sorin Frunzaverde s-a stins din viata in aceasta dimineata la Spitalul Județean de Urgența din Reșița. Sorin Fruzaverde s-a luptat mai multi ani cu o boala necrutatoare, si a urmat tratament atat in tara cat si in strainatate. Din pacate, medicii au confirmat decesul fostului politician…

- Percheziții in Teleorman intr-un dosar de inșelaciune, fals in declarații, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals in Eveniment / on 08/10/2019 at 16:05 / In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului…

- O femeie in varsta de 28 de ani s-a prabușit in timpul unui zbor cu parașuta, in statul american California, pe un camion in mers. Tanara a murit pe loc, transmite CNN. Ea a sarit impreuna cu alte șase persoane, care au ajuns la sol in siguranța. Incidentul a avut loc vineri, in apropiere de orașul…

- Patru persoane, intre care si un copil de cinci ani, implicate joi dimineata intr-un accident rutier pe DJ 546A, intre localitatile Schitu si Serbanesti, intr-o zona cu asfalt denivelat, au fost transportate la spital cu rani usoare, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ)…

- "Echipele de descarcerare si prim ajutor calificat ale Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta ale judetelor Calarasi, Dolj, Mures si Valcea au reprezentat Romania la Competitia Mondiala de Salvare, care a avut loc in Franta, in perioada 12-15 septembrie", informeaza un comunicat al Inspectoratului…

- Nava transporta 73 de persoane, dintre care 26 au fost salvate, potrivit lui Adnan Asmi, reprezentant al politiei locale. La operatiunile de cautare, care sunt ingreunate de ploile musonice abundente, iau parte aproximativ 300 de persoane aflate la bordul mai multor nave si al unui elicopter,…

- Incendiul care a devastat saptamana trecuta interiorul insulei spaniole Gran Canaria si a amenintat rezervatiile sale naturale a fost izolat, au anuntat serviciile de urgenta in noaptea de duminica spre luni, citate de AFP potrivit Agerpres. "Guvernul din Insulele Canare a declarat incendiul din…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In dimineața zilei de 8 august…