- Cinci lei africani au evadat, miercuri, din adaposturile lor de la Gradina Zoologica Taronga din Sydney, declansand o inchidere de urgenta, in timp ce politia si personalul specializat lucrau pentru a-i strange, transmite Le Figaro. Alarmele au rasunat in toata gradina zoologica, o atractie turistica…

- Grupul finlandez Nokian Tyres a anuntat marti, 1 noiembrie, ca va investi 650 de milioane de euro pentru a construi o noua fabrica de anvelope pentru autoturisme in Romania, informeaza Reuters.Viitoarea fabrica, care va fi construita la Oradea, va avea capacitatea de a produce 6 milioane de…

- Directorul general Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat ca gigantul german va produce in Europa numai masini electrice, din 2033.Schaefer a spus ca in urmatorul deceniu marca VW va reduce numarul de modele oferite, pentru a se concentra pe modelele de baza, cu scopul de a creste marja de…

- Un studiu realizat pe mai bine de 20.000 de persoane la nivel global arata o lipsa de incredere a consumatorilor in toate sectoarele de activitate, in ceea ce priveste protectia datelor personale.Cel mai scazut nivel de incredere din partea utilizatorilor atunci cand vine vorba despre pastrarea…

- Compania germana de utilitati Uniper a anuntat miercuri ca guvernul de la Berlin ar putea prelua o participatie de control in companie, dupa ce importatorul de gaze aflat in dificultate a solicitat acordarea unui ajutor suplimentar, deschizand calea pentru o nationalizare completa a acesteia, transmite…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a anunțat miercuri, 14 septembrie, ca va suplimenta cu 500.000 de metri cubi volumul de lemn pentru industrie, dar va majora si cantitatile de lemn pentru foc destinat populatiei.Directorul general al RNP - Romsilva, Daniel Nicolaescu, a dispus, in cadrul…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident in care au fost implicate trei masini produs luni dimineata, 12 septembrie, pe A1 Bucuresti - Pitesti, sensul catre Capitala.Circulatia rutiera in zona a fost restrictionata.”Pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 35, in zona…