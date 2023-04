Luni, 24 aprilie, la DRDP Timișoara, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de “Execuție a lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timișoara Sud – rest de executat”. Pana la termenul limita au depus oferte cinci firme și asocieri de firme. Pe lista apar firme din Ucraina, din Ungaria, dar ... The post Cinci firme vor sa finalizeze Centura Sud de ocolire a Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .