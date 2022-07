Stiri pe aceeasi tema

- ”Reincepem lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, sala din Piata Amzei. Am semnat toate documentele necesare astfel incat lucrarile de reabilitare la Teatrul Ion Creanga, una dintre cele mai apreciate institutii de cultura din Capitala, sa fie reluate, dupa mai bine de 10 ani de blocaje”,…

- Trei oferte, de la Danlin XXL, Eky-Sam SRL si Enviro Construct, concureaza pentru obtinerea contractului de modernizare a unui drum comunal lung de 4,3 km la Comarna. DC 48 face legatura intre Comarna-Curagau-Schitu Duca. Banii sunt alocati printr-un proiect transfrontalier, in localitatea Vasilcau,…

- Unul dintre santierele deschise in aceasta perioada in judetul Neamt este pe drumul judetean DJ 207A, Boghicea – Nistria – Iasi. Pana in prezent, pe acest traseu s-au executat lucrarile ce tin de fundatie si a fost turnat primul strat de asfalt. Lucrarea se intinde pe o lungime de 8 kilometri, ceea…

- Societatea furnizoare de apa si servicii de canalizare/epurare prelungeste cu inca 12 luni contractul de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Pe langa angajatii ApaVital, este vorba despre 21 de obiective amplasate pe teritoriul municipiului si judetului Iasi, pentru care…

- Dupa doar cateva zile de la licitatia pentru refacerea si reabilitarea unor drumuri afectate de inundatii, comuna Sipote cauta sa ofere un nou contract, mai mare, pentru modernizarea unor drumuri locale. Prima licitatie fusese organizata de Compania Nationala de Investitii, care a alocat aproape 6 milioane…

- In sedinta ordinara de azi, ei vor imparti bani pentru grupuri sanitare in scoli, pentru asfaltarea unor drumuri judetene, dar si pentru actualizarea documentatiei tehnice din proiectul de restaurare a cladirii Filarmonicii care inca nu are finantare. Alesii judetului vor reveni in sedinta de plen…

- Sapte ofertanti se intrec sa puna mana pe un contract de 11,66 milioane de lei. Cu acesti bani, Compania Nationala de Investitii vrea sa deruleze "lucrari de refacere si prevenire dupa calamitati in comuna Comarna". Patru ofertanti unici – Conest, Danlin XXL, Daroconstruct si Eky-Sam SRL – si trei asocieri…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca au inceput lucrarile de extindere, reabilitare si modernizare la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) si Ambulatoriul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targoviste. Fii la curent…