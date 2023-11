Stiri pe aceeasi tema

- Ironie populara.Atat poeziile satirice, cat si strigaturile contin, pe langa umor, si multa ironie. Este o caracteristica a istetimii populare care, in putine cuvinte, surprinde caracteristicile fundamentale ale personajului. Exista și unele mici creatii licentioase, in exclusivitate ironice. ...

- Paine."Ea framanta o paine,/iar eu eram flamand,/murea in mine-un caine/și se naștea un sfant/ce-mi prorocea ca maine/pe ea am s-o framant./Era atat de alba/ca am crezut c-a nins,/ca un carcel de nalba/spre dansa m-am intins/și-aveam un cui in talpa:/sunt eu ori sunt alt ins?/„Vreți sa ...

- Femeie." - Ai iubit-o, nu-i așa? / El a oftat... / Cum pot sa va raspund? Era nebuna... / Dumnezeule, cat era de nebuna, in fiecare zi era o femeie diversa. / Cateodata intreprinzatoare, cateodata jenanta. / Cateodata exuberanta, altadata timida. Nesigura dar și determinata. / Dulce și ...

- Placinte mici, mari, sarate, dulci, picante, mai pufoase, mai puțin pufoase, dar toate cu arome imbietoare, cu fructe din livezile Bucovinei sau cu branza ori urda de pe pajiștile montane, ori creme interesante, preparate de o mulțime de gospodine din județul Suceava, dar și din Ucraina, se gasesc…

- Tanguire.Cine mai citește astazi poezii de dragoste? Ce pacat! Au cazut de mult in desuetudine! Ca și acest poem de Valeriu Stancu, gasit prin caiete mai vechi: "Și cat de frumos te-am rugat sa nu pleci, / Ca-i vreme in ceruri destula, / Ca nu se intoarna secunda in veci / Și nu-s impletite-n ...

- Dor." Dragostea mea,/ancora grea,/ține-ma strans;/toate ma dor:/gura – de dor,/ochii – de plans.//Vantul cazu –/- poate ca nu,/dar s-a facut/liniște-n cer,/fara puteri,/ca la-nceput./Nu mai visez/pași pe zapezi,/urme de vulpi;/nu mai sunt flori,/sufletul lor/doarme in ...