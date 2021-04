Stiri pe aceeasi tema

- Marile confederatii sindicale proteseaza, miercuri, in Bucuresti, actiunile avand loc in intervalul 11.00 – 13.00, in Piata Victoriei. „Guvernul Citu, ostil dialogului social si interesului general, trebuie sa plece”, au transmis sindicalistii, alaturi de lista de revendicari care cuprinde un salariu…

- Cele mai mari cinci confederatii sindicale organizeaza, miercuri, mitinguri anti-guvernamentale in fata sediului Guvernului, potrivit unui comunicat remis de Blocul National Sindical. Organizatorii actiunilor de protest sunt Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA, Blocul National Sindical, Confederatia…

- Cartel ALFA, Blocul Național Sindical, Confederația Naționala a Sindicatelor Libere din Romania-Frația, Confederația Sindicatelor Democratice din Romania și Confederația Sindicala Naționala acuza Executivul condus de Florin Cițu ca nu guverneaza in interesul cetațenilor și ii cere sa plece. Principalele…

- Polițiștii protesteaza in Piața Victoriei, nemulțumiți de deciziile Guvernului de a nu le majora veniturile, dar și de condițiile de munca. Sindicaliștii au plecat in marș spre Palatul Parlamentului și au scris o amenda pe numele Florin Cițu. Premierul fost ”sancționat” pe timp nelimitat. Polițiștii…

- Polițiștii protesteaza, din nou, fața de masurile de austeritate bugetara Foto: Catalin Radu Polițiștii protesteaza astazi, din nou, fața de masurile de austeritate bugetara promovate de guvern, în 15 locuri din București. Una dintre aceste acțiuni este programata sa înceapa la aceasta ora,…

- Reprezentanti ai Federatiei Sanitas picheteaza, joi, Guvernul, solicitand ca masurile care au impact asupra veniturilor angajatilor din sistemul bugetar sa fie discutate si negociate, "putand in consecinta sa se transforme in decizii unanim acceptate si corect reglementate". Citește și: PNL…

- Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS protesteaza luni, intre orele 12:00-13:00, in fata Guvernului, pentru respectarea drepturilor angajatilor din sistemul medical. „1 februarie 1990 – 1 februarie 2021: 31 de ani de activitate sindicala SANITAS! Prima aniversare in strada! De ziua noastra…

- Sindicalistii ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, la Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in fata ministerelor Muncii si Sanatatii, scandand lozinci impotriva Guvernului. Protestul este generat de inghetarea salariilor si lipsa unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate. Sindicalistii…