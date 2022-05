Cinci cocktail-uri fresh cu Aperol pentru zile călduroase de vară Aperolul poate fi aperitivul perfect de vara. Are suficient de puțin alcool in volum (doar 11%) incat sa il bei inca de la pranz, iar dulceața sa stralucitoare și proaspata este egalata cu doar puțina amaraciune pentru echilibru. Cand cineva menționeaza cuvantul Aperol, s-ar putea sa te gandești automat la un Aperol Spritz. Sigur, este o bautura grozava de facut cu Aperol. Dar acest aperitiv italian are mult mai mult potențial cand vine vorba de cocktailuri. Daca ești in cautarea unor modalitați de a folosi citricele in bauturi, asocierea lor cu acest aperitiv italian este esențiala. Aperolul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

