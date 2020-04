Valentin Moisii se afla deja in arest, decizia de condamnare din cazul sau fiind definitiva. Potrivit anchetatorilor, el a comis fapta pe 28 iulie 2019, la orele dupa-amiezii, atunci cand, fara niciun avertisment, a mers la un vecin care discuta cu un amic in fata unui magazin si l-a injunghiat in spate. In prima faza, Moisii nu a vrut sa isi justifice gestul, insa, ulterior, individul a spus ca ar fi fost sicanat de victima. Aceasta a fost salv (...)