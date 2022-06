Stiri pe aceeasi tema

- Un fost gardian al unui lagar de concentrare nazist, in varsta de 101 ani, identificat drept Josef S, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare sub acuzatia ca a fost complice in uciderea a mii de prizonieri la Sachsenhausen, langa Berlin, relateaza BBC. Inculpatul este cel mai batran criminal nazist…

- Un barbat de 101 ani a fost condamnat in Germania la 5 ani de inchisoare pentru ca a luat parte la uciderea a peste 3.500 de prizonieri in lagarul de concentrare nazist Sachsenhausen, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Cea mai varstnica persoana acuzata de crime naziste, Josef Schutz, de 101 ani, a fost condamnata marti la o pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru fapte comise in timpul Holocaustului, cand era gardian intr-un lagar de concentrare din Germania, relateaza AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si, astfel, va purta discutiile programate in Romania si Germania de la distanta, a declarat, joi, un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, potrivit Reuters. Jens Stoltenberg a fost diagnosticat cu zona zoster. „Secretarul…

- Pentru a-și intineri populația, Germania va naturaliza zeci de mii de imigranți ilegali. Berlin intenționeaza sa iși relaxeze legislația privind imigrația și sa acorde azil catorva mii de imigranți clandestini deja integrați in țara. Germania vrea sa iși deschida iar larg porțile. Pentru a contracara…

- Politia din Berlin a interzis arborarea steagurilor rusesti si ucrainene la locurile de comemorare a celui de-al Doilea Razboi Mondial in timpul evenimentelor care marcheaza aniversarea sfarsitului razboiului in capitala germana, scrie BBC. Politia a precizat si ca steagurile autoproclamatelor republici…

- Autoritațile din Berlin, Germania, au interzis arborarea steagurilor rusești și ucrainene in apropierea monumentelor comemorative din oraș in acest weekend, cand se comemoreaza 77 de ani de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. „Actul de comemorare, precum și respectul pentru memoriale și…

- Conducerile circuitelor profesioniste de tenis ATP si WTA au criticat decizia organizatorilor de la Wimbledon de la interzice prezenta jucatorilor din Rusia si Belarus la turneul de Mare Slem pe iarba din aceasta vara, ca urmare a invaziei armate ruse in Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres…