Cimitirul Poggioreale mai are, încă, morți pe sub dărâmăturile din ianuarie La inceputul anului, mai precis pe 13 ianuarie, in Cimitirul Poggioreale din Napoli se intampla un lucru infiorator. Din cauza terenului considerat mlaștinos inca de la inființarea cimitirului acum mulți, foarte mulți ani, dar și din cauza lucrarilor la o noua stație de metrou, s-au prabușit doua cladiri, numite a Doctorilor și a S. Gioacchino din Sopramuro al Carmine 1. Prabușirea a afectat aproximativ 30% din structura celor doua cladiri, dar, mai ales, zona intrarilor principale. Este, de altfel, una dintre cauzele pentru care sute de morminte au fost distruse. Intr-atat de distruse, ca au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

