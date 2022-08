Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni polonezi au fost depistati de politistii de frontiera la Petea, judetul Satu Mare, avand asupra lor, ascunse in bagajele personale, substante interzise. Cei doi au declarat ca au venit in Romania pentru festivalul de muzica Untold de la Cluj Napoca.

- Groaza este intiparita și acum pe fața lui Hanne Hjorth. S-a intamplat in urma cu doi ani: femeia din Danemarca era in drum spre Germania, impreuna cu familia. La punctul de control danez, polițiștii le-au blocat drumul. Era vorba despre fiica ei, Flora.

- In data de 8 iulie, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare, un barbat, in varsta de 36 de ani. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea carții de identitate prezentate la control, s-a procedat…

- Care este țara din Europa care a ridicat un zid de 200 de kilometri la granița. Aceasta țara a recurs la aceasta soluție in incercarea de a descuraja migranții sa ajunga pe teritoriul ei. Despre ce stat european este vorba, vedeți in randurile de mai jos. O țara europeana și-a ridicat zid de frontiera…

- Este alerta de holera in Republica Moldova. Autoritațile au descoperit bacteria periculoasa pe o plaja de pe malul Nistrului. In ciuda rezultatelor analizelor probelor din apa scaldatul nu a fost interzis in zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- DALBOȘEȚ – Primarul comunei Dalboșeț, Florin Curița, invita toți almajenii și nu numai, in 24 iunie, sa urce pe Varful Blidaru, acolo unde se afla o fantana a carei apa este vestita in zona pentru puterile ei miraculoase! In lumea creștina, 24 iunie se sarbatorește ca ziua nașterii Sfantului Ioan Botezatorul…

- Serviciul Vamal anunța despre faptul ca in posturile vamale din vama romana sunt inregistrate probleme tehnice la Sistemele Informaționale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a anunțat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Masura se aplica…