CIFRELE ZILEI – Cât de mici sunt salariile în Maramureș. Care e explicația In luna decembrie 2022 castigul salarial mediu nominal net a fost de 3339 lei, in crestere cu 0,4 % fata de luna precedenta, pe sectoare ale economiei, castigurile medii salariale nete fiind in agricultura, silvicultura si piscicultura de 2859 lei, in industrie si constructii de 3380 lei si in domeniul prestarilor de servicii de 3329 lei. Nu o spunem noi, ci datele oficiale primite de la Direcția de Statistica Maramureș. Oficialii instituției amintite spun ca diferenta dintre nivelul national si nivelul judetului Maramures este de 950 lei la salariul mediu nominal brut, insemnand ca salariul brut… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

