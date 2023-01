Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri spectatorii din București, Bacau, Bistrița, Botoșani, Buzau, Cluj, Oradea, Pitești, Satu Mare, Sibiu, Sinaia și Targu Mureș vor putea vedea pe marile ecrane controversata poveste a trupei Phoenix, spusa chiar de membrii acesteia, in filmul documentar Phoenix. Har/Jar produs de Televiziunea…

- In ultimul deceniu au fost construite, exclusiv din bani publici, 10 stadioane, care au costat 580 de milioane E, alte 6 au termen de executie in urmatorii 4 ani, iar pretul trece de 400 de milioane E. De remarcat ca Moldova a ramas, din nou, pe dinafara: nici macar o arena noua in regiunea din estul…

- Zboruri charter din 14 orase ale tarii, inclusiv din Brasov, imediat dupa deschiderea noului aeroport, spre Turcia si Grecia, dar si spre Spania, Egipt, Cipru, sunt disponibile in sezonul 2023, numarul curselor directe fiind cu 20- mai mare in acest an. Paralela45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii…

- ”Paralela 45 estimeaza ca 2023 va fi anul revenirii calatoriilor in ritmul din 2019, dupa ce in 2022 romanii au calatorit fara restrictii peste tot in lume. Agentia a inregistrat 80% din volumul de vanzari din 2019, de 60 de milioane de euro, si estimeaza pentru 2023 cresteri de 25-35% pentru destinatiile…

- Coca-Cola aduce spiritul Craciunului in orasele din Romania odata cu revenirea celebrelor sale caravane de Craciun Coca-Cola. Timp de aproape trei decenii, de cand au luminat pentru prima data micul ecran intr-o reclama TV la mijlocul anilor 1990, caravanele au fost un semnal al inceperii sezonului…

- Utilizatorii aplicației Glovo din București, Constanța, Oradea, Iași, Sibiu, Pitești, Suceava, Timișoara și Brașov pot alege din peste 3000 de produse pentru casa din colecția retailerului Mobexpert. Clienții Glovo au posibilitatea de a comanda decorațiuni pentru casa și birouri, covoare, corpuri de…