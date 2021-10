Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul EU-MODEX, la final FOTO: facebook.com/ISU-Mureș Un exercițiu MODEX, desfașurat în cadrul Mecanismului European de Protecție Civila, s-a încheiat sâmbata. Exercițiul s-a desfașurat simultan, timp de trei zile, în România, Estonia și Austria, fiind…

- Acestea au fost comunicate cu ocazia lansarii unui proiect transfrontalier care iși propune asigurarea de servicii medicale si sociale pentru adolescentele insarcinate si mamele adolescente din zonele rurale defavorizate din Romania si Republica Moldova. Este de notorietate faptul ca Romania ocupa…

- Costul orar al fortei de munca a crescut cu 0,6% in UE si a scazut cu 0,1% in zona euro, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate miercuri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar cu mana de lucru cuprinde costurile cu…

- Anul trecut, in Uniunea Europeana 74% dintre cei cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul in precedentele trei luni au vizionat servicii de streaming TV sau redare video prin internet, cel mai redus procent de persoane care au utilizat astfel de servicii fiind in Romania…

- "NU condiționați accesul elevilor la procesul de invațamant in funcție de vaccinare! Cerem guvernului sa renunțe la ideea total greșita, prin care elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. O astfel de abordare, enunțata ca scenariu de…

- In Romania, varsta majoratului este la 18 ani, fiind oarecum asimilata cu iesirea din perioada adolescentei si inceputul maturitatii (adultul tanar). Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se refera la adolescenta ca fiind perioada de dezvoltare fizica si psihica cuprinsa intre 15 si 19 ani. In articolul…