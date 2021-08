Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe a reluat pregatirea cu PSG, dar intazie sa semneze noul contract. Daca pleaca la Real Madrid, portughezul Cristiano Ronaldo l-ar putea inlocui la Paris, iar Mauro Icardi s-ar muta la Juventus! La 22 de ani, Kylian Mbappe e in centrul tuturor discuțiilor de mercato in aceasta vara. Chiar…

- Lionel Messi (34 de ani) bate recorduri nu doar pe terenul de fotbal, cat și in afara acestuia. Pentru moment, legendara rivalitate dintre Lionel și Cristiano Ronaldo se muta de pe iarba in social media. ...

- Ronaldo, care va reveni la echipa in 25 iulie, dupa vacanta de dupa Euro-2020, a transmis urmatorul mesaj: "Sosesc si raman". Agentul fotbalistului, Jorge Mendes, vrea o prelungire cu un an a contractului lui Ronaldo, insa clubul inca nu a discutat acest subiect. Cele doua parti ar putea incepe negocierile…

- Trebuie spus ca Ronaldo joaca la cel mai inalt nivel cu o accidentare grava la genunchi, care nu are niciun remediu, inca din 2014. In varsta de 36 de ani, Cristiano s-a mutat la Juventus in 2018, dupa noua ani cu Real Madrid, unde a caștigat mai multe titluri in La Liga și Liga Campionilor. […]

- Cristiano Ronaldo joaca cu o problema grea la genunchi care nu poate fi vindecata, conform unei postari de pe Twitter. Informația ieșita din comun vine de la @laligafrauds, care pretinde ca portughezul sufera din 2014 de „tendinoza” – afecțiune incurabila, scrie SportBible.Problema…

- Dupa transferurile lui Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson și Memphis Depay, Barcelona pregatește un adevarat șoc pe piața transferurilor: aducerea lui Cristiano Ronaldo langa Messi, pe Camp Nou. Atacantul in varsta de 36 de ani intra in ultimul an de contract cu Juventus și pare determinat sa plece…

- Cotidianul AS devaluie destinația portughezului Cristiano Ronaldo (36 de ani) in cazul in care Juventus nu termina in primele patru locuri din Serie A dupa ultima etapa. Ronaldo s-ar putea intoarce dupa 12 ani in Premier League. Man. United trage de portughezul de 36 de ani, cotidianul AS dezvaluind…

- Conor McGregor, vedeta artelor martiale mixte (MMA), a fost cel mai bine platit sportiv din lume în 2020, cu venituri de aproximativ 180 de milioane de dolari (aproximativ 149 milioane de euro), obtinute în principal din activitatile sale de afaceri, potrivit revistei Forbes, informeaza…