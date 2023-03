Cifra care îngrozește lumea: bilanţul deceselor din Turcia după cutremurele din 6 februarie Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a anuntat, sambata, ca bilantul deceselor inregistrate in Turcia dupa cutremurele devastatoare din 6 februarie a ajuns la 45.968, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

